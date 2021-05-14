Ректор РХТУ Мажуга считает необходимым увеличить представительство ученых в Госдуме

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга в химической лаборатории вуза / Фото: Данил Головин / Вечерняя Москва

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что в Госдуме необходимо увеличить количество представителей научной отрасли. По его словам, это позволит решить многие проблемы в сфере науки, образования и здравоохранения.

— В Госдуме должны работать ученые, которые знают специфику и главные запросы современной науки. Они знают, что и как нужно изменить. Не окунувшись в изучение проблемы, не имея опыта исследователя, преподавателя в вузе, невозможно говорить о каких-то позитивных преобразованиях. При этом важно, чтобы они продолжали заниматься наукой и были в образовании. Для управленца снаружи эта сфера выглядит как черный ящик, — объяснил он.

В качестве примера человека, сумевшего совместить в себе талант ученого и эффективную работу парламентария, Мажуга привел лауреата Нобелевской премии по физике академика Жореса Алферова. Его открытия стали основой для создания современных электронных устройств, однако многие помнят его и по пламенным выступлениям в поддержку развития отечественной науки.

— Он был депутатом Госдумы, создал свой академический университет в Санкт-Петербурге, где длительное время был ректором. Благодаря таким ученым можно многое изменить, — подчеркнул Мажуга.

Руководитель РХТУ рассказал, что планирует участвовать в предварительном голосовании от «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму.

— Позитивные изменения в науке, образовании и здравоохранении должны делать сами ученые при поддержке ученых. <…> Очень важно, чтобы люди, которые говорят о законотворчестве в этих сферах и принимают в них какие-то важные стратегические решения, были из науки, а не из управленцев, — добавил он.

Александр Мажуга входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира. Сейчас он занимается нанохимией в области медицины, в частности разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул. Также разрабатывал варианты борьбы с онкологией, основанные на магнитных наночастицах.