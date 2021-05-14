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Видео с чемпионата по скоростному выкапыванию могил развеселило Сеть
Фото: Telegram / Раньше всех. Ну почти

Видео с чемпионата по скоростному выкапыванию могил развеселило Сеть

Виктория Федотова

Курьезы

В Сети набирает популярность ролик, снятый в Новосибирске во время чемпионата «Могильный беспредел». Соревнования по скоростному выкапыванию могил провели в Новосибирском парке памяти. Инициатором выступил местный крематорий, чтобы повысить престиж профессии могильщиков.

В мероприятии участвовало семь команд, в каждой из которых было по два человека. На кадрах видно, как участники быстро копают, а зрители их поддерживают.

Организаторы оценивали могилы по глубине и аккуратности, победители получили 30 тысяч рублей.

В Сети эмоционально отреагировали на ролик. Одни заявили, что это обычные соревнования профессионалов, другие увидели в этом черный юмор и посмеялись над роликом: «Чемпион по компанию могил! Звучит гордо»; «А что, у гробокопателей не может быть профсоревнований?»; «Тоже профессия, и очень нужная»; «Все понимаю: и тамада веселый, и конкурсы хорошие, и навыки нужные. Одного не понимаю: в крематории людей сжигают, причем тут могилы?»

Видео опубликовано на сайте РЕН.ТВ.

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могиласоцсетиНовосибирск
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