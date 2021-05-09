«Опасно и греховно»: священник рассказал, как нельзя поминать усопших на кладбище

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Не все традиции, которые широко используют россияне, можно и нужно соблюдать на могилах у родственников. Так, не стоит брать с собой на кладбище еду и алкоголь. Об этом «ВМ» рассказал настоятель храма Всемилостивого Спаса в московском Митине, священник Григорий Геронимус.

— Привозить на кладбище еду не нужно. Это такая суеверная традиция. Упокоившиеся уже ничем не питаются. Поэтому еду нужно есть дома за столом и не вести на кладбище. Туда нужно просто приехать с цветами, молитвой. Может, с лопатой и граблями, чтобы привести в порядок могилу близкого. Алкоголь тоже вести не надо. Хотя у нас и нет сухого закона, но злоупотребление спиртными напитками — это очень опасно и греховно, — пояснил священнослужитель.

Как уточнил собеседник «ВМ», из-за алкоголя люди теряют разум и перестают собой управлять, от этого происходит множество бед. Так что, в том числе по этой причине, выпивать на кладбище не стоит, заключил Григорий Геронимус.

Читайте также: Священник рассказал, как в России проводят обряд экзорцизма