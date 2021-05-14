Эксперт озвучил самые опасные ошибки, которые люди совершают при укусе гадюки

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Нападение гадюк на людей происходит очень редко. Но все равно человеку следует соблюдать меры предосторожности. Например, вести себя чуть более шумно в лесу. Дело в том, что громкий звук спугнет змею. Такой совет дал герпетолог Евгений Рыбалтовский.

Эксперт также рассказал, как не стоит поступать, если гадюка все-таки укусила человека.

— Укусы гадюк крайне редки. Чаще всего они происходят, когда люди пытаются зачем-то поймать змею. Либо во время сбора грибов, когда человек по неосторожности и в ажиотаже тянется к грибу, под которым может сидеть гадюка, — объяснил эксперт.

Чтобы не стать жертвой рептилии, герпетолог советует грибникам ходить на свою тихую охоту с палкой. С ее помощью можно сначала обшарить травку вокруг гриба. По его словам, гадюки не слышат, однако всем телом чувствуют колебания почвы. Поэтому нужно стараться не скрываться в лесу, ходить громко, наступать на веточки.

Как подчеркнул спикер, чаще всего укус гадюки проходит без последствий. Уровень летальности составляет один–два случая на десять тысяч. Смертельную опасность может представлять укус гадюки в шею. Человек может задохнуться из-за сильного отека. Также змея представляет угрозу для детей, так как концентрация яда выше из-за их маленькой массы тела. Вместе с тем смерть чаще наступает не от самого укуса, а из-за анафилактического шока, отмечает «Радио 1».

Для того чтобы снизить последствия укуса, герпетолог посоветовал соблюдать несколько правил. Для начала нужно как можно меньше двигаться, так яд будет спокойно и равномерно выводиться из организма. Помимо этого, нужно как можно больше пить – чем больше жидкости в организме, тем меньше концентрация яда. Также на прогулку в лес всегда нужно брать с собой антигистаминные препараты. При укусе змеи нужно сразу принять две таблетки, что поможет защититься от возможной анафилаксии из-за столкновения с чужеродным белком.

— Яд очень быстро всасывается в организм, однако если человек тут же начинаете мощно отсасывать его вместе с кровью, то до 30 процентов этого яда будет удалено, — добавил Евгений Рыбалтовский.

Он также подчеркнул, что на укушенную конечность категорически нельзя накладывать жгут. Это может привести к ампутации. Кроме того, нельзя делать разрез на месте укуса.

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