Эксперт озвучил самые опасные ошибки, которые люди совершают при укусе гадюки
Нападение гадюк на людей происходит очень редко. Но все равно человеку следует соблюдать меры предосторожности. Например, вести себя чуть более шумно в лесу. Дело в том, что громкий звук спугнет змею. Такой совет дал герпетолог Евгений Рыбалтовский.
Эксперт также рассказал, как не стоит поступать, если гадюка все-таки укусила человека.
— Укусы гадюк крайне редки. Чаще всего они происходят, когда люди пытаются зачем-то поймать змею. Либо во время сбора грибов, когда человек по неосторожности и в ажиотаже тянется к грибу, под которым может сидеть гадюка, — объяснил эксперт.
Чтобы не стать жертвой рептилии, герпетолог советует грибникам ходить на свою тихую охоту с палкой. С ее помощью можно сначала обшарить травку вокруг гриба. По его словам, гадюки не слышат, однако всем телом чувствуют колебания почвы. Поэтому нужно стараться не скрываться в лесу, ходить громко, наступать на веточки.
Как подчеркнул спикер, чаще всего укус гадюки проходит без последствий. Уровень летальности составляет один–два случая на десять тысяч. Смертельную опасность может представлять укус гадюки в шею. Человек может задохнуться из-за сильного отека. Также змея представляет угрозу для детей, так как концентрация яда выше из-за их маленькой массы тела. Вместе с тем смерть чаще наступает не от самого укуса, а из-за анафилактического шока, отмечает «Радио 1».
Для того чтобы снизить последствия укуса, герпетолог посоветовал соблюдать несколько правил. Для начала нужно как можно меньше двигаться, так яд будет спокойно и равномерно выводиться из организма. Помимо этого, нужно как можно больше пить – чем больше жидкости в организме, тем меньше концентрация яда. Также на прогулку в лес всегда нужно брать с собой антигистаминные препараты. При укусе змеи нужно сразу принять две таблетки, что поможет защититься от возможной анафилаксии из-за столкновения с чужеродным белком.
— Яд очень быстро всасывается в организм, однако если человек тут же начинаете мощно отсасывать его вместе с кровью, то до 30 процентов этого яда будет удалено, — добавил Евгений Рыбалтовский.
Он также подчеркнул, что на укушенную конечность категорически нельзя накладывать жгут. Это может привести к ампутации. Кроме того, нельзя делать разрез на месте укуса.
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