Названы негативные факторы, которые сказываются на стоимости нефти

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Согласно данным на 11:30 утренних торгов 14 мая на Московской бирже стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упали на 0,43 процента. Таким образом, она составила 67,93 доллара за баррель.

Днем ранее цены на «черное золото» снизились с 69 до 67,05 доллара за баррель. Самыми главными факторами, негативно сказавшимися на этом, оказались эпидемситуация в Азии и Индии, а также восстановление работы американского нефтепровода Colonial Pipeline.

Увеличение количества заболевших коронавирусом в Индии в мае замедлилось. Пока власти страны не видят причин для введения новых карантинных мер. При этом они утверждают, что если число зараженных превысит 500 тысяч человек, то новые локдауны будут неизбежны.

В свою очередь, в Азии наступила очередная волна COVID-19. Власти Японии и Сингапура вводят режимы ЧС в большинстве городов. Японское правительство даже высказалось о возможности отмены Олимпиады, которая должна состояться в 2021 году. Дело в том, что улучшение эпидемиологической ситуации в стране идет медленно, отмечает «Экономика сегодня».

Еще негатива ко всему этому добавляет ситуация, связанная с возобновлением работы нефтепровода Colonial Pipeline. Остановка серьезно сказалась на гражданах Соединенных Штатов. Им довелось на этой неделе ощутить недостаток бензина на автозаправках. Компания обещает полностью восстановить поставки к концу недели.

Тем временем, экономист, эксперт в области внешних связей и корпоративных коммуникаций Андрей Лобода, заявил, что нефть и газ останутся востребованными, а «зеленой» и атомной энергетике будет сложно с ними конкурировать.

— В мировой практике есть несколько методик оценки запасов нефти и газа. Если говорить лишь об оценке коммерчески извлекаемых запасов, то расчеты в этом случае будут намного скромнее, так как они не учитывают все имеющиеся в недрах запасы нефти или газа, — подчеркнул эксперт.

Он объяснил, что действие лицензий на месторождения для нефтегазовых компаний, как правило, длится от 10 до 20 лет. При этом со второй половины 2014 года по конец 2020 года рентабельные запасы сырья превратились в нерентабельные. По его словам, также стоит обратить внимание на то, что для разработки месторождений обычно требуются серьезные инвестиции, отмечает ФАН.

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