Ослабление геополитических рисков позитивно скажется на курсе рубля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Согласно данным на 12:30 утренних торгов 13 мая, на столичной бирже курс доллара к российской валюте упал на 0,25 процента и составил 74,43 рубля за доллар.

Сутками ранее курс национальной валюты ослаб на 0,70 процента, снизившись до уровня 74,63 рубля за доллар. Главным фактором, негативно сказавшемся на этом, стали опасения инвесторов, касающиеся введения новых санкций в отношении России со стороны стран Запада.

Вместе с тем курс доллара увеличивается на фоне публикаций отчетов об инфляции в Соединенных Штатах. Дело в том, что ее значения оказались заметно выше ожиданий аналитиков. Риск увеличения инфляции за последние дни становится главным сдерживающим фактором для участников рынка. Если рост инфляционных давлений продолжится, то это еще сильнее скажется на ослаблении российской валюты. Однако на данный момент реакция рубля остается достаточно сдержанной.

Гораздо позитивнее на курсе отечественной валюты сказываются цены на черное золото. Стоимость нефти, несмотря на небольшую коррекцию, остается на высоких уровнях и имеет большую тенденцию к росту. Кроме того, временно отступили санкционные риски после того, как были введены ограничения по приобретению российского госдолга.

Заявления Вашингтона о якобы кибератаке со стороны Российской Федерации на нефтепровод Colonial Pipeline никак не были подтверждены. При этом расследование происшествия продолжается, что не исключает вероятности новых обвинений со стороны западных стран, отмечает «Экономика сегодня».

Тем временем экономисты утверждают, что курс национальной валюты России недооценен как минимум на 20 процентов. Возможно, что в скором времени произойдет дальнейшая коррекция на рынке валют. По мнению финансового аналитика Яна Арта, в мае рубль окажется в диапазоне более 75 единиц за доллар, но не выше 78.

При этом он подчеркнул, что действительно существует ситуация, связанная с недооцененностью рубля.

— Например, есть завод, который что-то производит. Деньги выводятся туда, где живут владельцы. И кому это интересно — повышать внутренние затраты? — задался вопросом эксперт.

По его словам, если российская валюта укрепится, то увеличатся расходы на все, в том числе на оплату труда граждан России, отмечает «Царьград».

Читайте также: Всемирный банк признал переводы денег из России самыми выгодными