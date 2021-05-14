Вассерман объяснил, почему взрыв на ЧАЭС не может повториться

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Вероятность повторного взрыва в разрушенном реакторе Чернобыльской атомной электростанции (АЭС) полностью отсутствует. Так считает журналист, публицист, телеведущий и политический консультант Анатолий Вассерман.

— Вероятно, в обломках реактора оказалась влага, которая растворила какую-то часть урана. Но если бы там началась цепная реакция, поток нейтронов вырос бы не за несколько лет, а за считаные доли секунды. И тут же снизился бы до прежнего уровня, так как цепная реакция, предоставленная самой себе, мгновенно разогрела бы ту часть урана, где она началась, до разлета на все четыре стороны, — объяснил Анатолий Вассерман.

Он также напомнил, при каких обстоятельствах произошла трагедия в Припяти в 1986 году, уточнив, что подобное на данной АЭС уже не повторится. По его словам, взрыв произошел из-за того, что цепная реакция разрослась до уровня, вызвавшего перегрев всей конструкции и его разрушение, отмечает ФАН.

— Так что, если в течение нескольких лет растет поток нейтронов в каком-то месте, меня это совершенно не пугает. Я уверен, ничего опасного в этом месте не случится, — заключил эксперт.

В свою очередь доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов назвал «страшилкой» информацию о возможном повторении трагедии на ЧАЭС.

— Если бы автор статьи в американском журнале о науке озадачился темой и пошел бы с прибором в помещения, о которых говорится в его материале, стал бы там проводить измерения, то мы бы, наверное, уже были на его похоронах. Это самые грязные помещения, — подчеркнул эксперт.

По его словам, в данном случае речь идет о подаппаратных помещениях, которые получили название «крест», отмечает «Царьград». На этой конструкции в подвешенном состоянии находятся реактор и его составные части. Под это помещение после аварии слился весь расплав массой до 60 тонн. Это было установлено учеными Курчатовского института в середине 90-х годов.

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