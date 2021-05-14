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УЕФА принес извинения за включение в плейлист Евро Моргенштерна и 10age
Фото: instagram/morgen_shtern

УЕФА принес извинения за включение в плейлист Евро Моргенштерна и 10age

Анастасия Прохорова

Общество

Союз европейских футбольных ассоциаций извинился за песни Моргенштерна и 10age с нецензурной лексикой, которые были включены в плейлист чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщили в пресс-службе УЕФА.

— УЕФА приносит извинения за нарушение, мы предпримем шаги, чтобы этого больше не повторилось, — цитирует УЕФА РИА Новости.

Альбом был представлен в пятницу. Треки российских рэп-исполнителей Моргенштерна и 10age были удалены из официального плейлиста Евро-2020.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира.

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