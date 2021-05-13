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Финал Лиги чемпионов по футболу перенесли из Стамбула в Порту
Фото: EPA

Финал Лиги чемпионов по футболу перенесли из Стамбула в Порту

Полина Долганова

Спорт

Финал Лиги чемпионов по футболу между английскими клубами «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет в Порту. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально матч должен был проходить Стамбуле, однако теперь финал ЛЧ состоится в португальском Порту. Встреча запланирована на 29 мая и пройдет в присутствии 12 тысяч болельщиков.

— Мы очень благодарны, что Португалия согласилась провести финальный матч у себя. Также мы согласны с тем, что решение правительства Великобритании о включении Турции в список «красной зоны» для путешествий было принято добросовестно, — цитирует ТАСС президента УЕФА Александера Чеферина.

Ранее сообщалось, что клуб «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу. Команда опережала своего соседа по городу «Манчестер Юнайтед» на 10 очков. Также «горожанам» удалось обогнать «Челси» по количеству побед в чемпионате.

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