Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Аякс» переплавил свой трофей в сувениры для болельщиков
Фото: EPA

«Аякс» переплавил свой трофей в сувениры для болельщиков

Иван Юминов

Спорт

«Аякс» переплавил свой трофей за победу в чемпионате Нидерландов в сувениры для болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в среду, 12 мая.

— В этом сезоне нам пришлось играть без наших фанатов на трибунах. Несмотря на это, мы ощущали их поддержку: по дороге на стадион, в социальных сетях, в личном общении, — рассказал генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.

Клуб хочет, чтобы фанаты почувствовали себя частью чемпионства, добавил руководитель организации.

Из трофея получились 42 тысячи звезд весом 3,45 грамма, которые передадут обладателям сезонных абонементов на матчи команды.

После этого Королевский футбольный союз страны вручил «Аяксу» новый титул, отмечается на сайте команды.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги.

Читайте также: «Манчестер Сити» досрочно стал чемпионом Англии по футболу

футболНидерландыболельщики футбола
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Скорбим вместе с Казанью: почему оружие нужно запретить

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Куда пропала московская романтика

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Минус 10 км/ч: зачем понижать нештрафуемый порог скорости

Светлана Логвинова
Светлана Логвинова

Исповедь медсестры: жаль, что улыбки за маской не видно

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самое страшное оружие Третьей мировой войны

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Путешествие из Москвы в Россию: где отдохнуть этим летом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Макрон под ударом: будет ли во Франции гражданская война

Все мнения
О проекте