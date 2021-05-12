«Аякс» переплавил свой трофей в сувениры для болельщиков

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«Аякс» переплавил свой трофей за победу в чемпионате Нидерландов в сувениры для болельщиков. Об этом сообщили в пресс-службе клуба в среду, 12 мая.

— В этом сезоне нам пришлось играть без наших фанатов на трибунах. Несмотря на это, мы ощущали их поддержку: по дороге на стадион, в социальных сетях, в личном общении, — рассказал генеральный директор клуба Эдвин ван дер Сар.

Клуб хочет, чтобы фанаты почувствовали себя частью чемпионства, добавил руководитель организации.

Из трофея получились 42 тысячи звезд весом 3,45 грамма, которые передадут обладателям сезонных абонементов на матчи команды.

После этого Королевский футбольный союз страны вручил «Аяксу» новый титул, отмечается на сайте команды.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги.

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