Владимир Путин вышел на лед в матче Ночной хоккейной лиги

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин принял участие в матче Ночной хоккейной лиги. Об этом стало известно в понедельник, 10 мая.

Глава государства появился на льду в гала-матче Ночной лиги, который проходит в Сочи. На президенте был красный свитер с традиционным 11-м номером, сообщает ТАСС.

В предыдущий раз Владимир Путин принимал участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в декабре 2019 года. Тогда команда, за которую выступал президент России, победила. Встреча проходила на катке на Красной площади. Игра завершилась со счетом 8:5.

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