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Эксперт озвучил способ борьбы с алкоголизмом в России
Фото: pixabay.com

Эксперт озвучил способ борьбы с алкоголизмом в России

Елена Фролова

Товары

Нужно повышать культуру потребления спиртных напитков для того, чтобы пресечь злоупотребление ими. Так считает генеральный директор Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский.

По его словам, современная молодежь не может отличить сортовые вина от столовых. Эта проблема культуры потребления, по его мнению, не относится к отсутствию желания молодых людей изучать рынок алкоголя. Она связана с отсутствием возможности получить информацию о продуктах этого рынка.

При этом Максим Черниговский считает, что для формирования культуры потребления нужно ограничить продажу алкогольной продукции с помощью организации помещений для алкоголя в супермаркетах, а также увеличения числа специализированных торговых точек, отмечает Nation News.

— Надо стремиться к вводу жесткой системы: продавать алкоголь и табак только в специализированных магазинах, а в супермаркетах реализовывать всю продовольственную линейку без алкоголя и табака, — объяснил эксперт.

Так, по его словам, получится оградить подрастающее поколение от потребления алкоголя.

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