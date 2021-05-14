Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Музей Есенина пригласил москвичей на встречу с поэтами Серебряного века
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Есенина пригласил москвичей на встречу с поэтами Серебряного века

Ольга Маркова

Культура

Московский государственный музей С. А. Есенина 15 мая приглашает жителей и гостей столицы принять участие в программе, посвященной акции «Ночь музеев».

В литературно-мемориальном доме посетителей ждет концерт ансамбля «Златая Русь». Для любителей звучания классических инструментов и необыкновенных дуэтов подготовлено «заграничное турне» по иностранной музыке начала XX века в исполнении арфы и тромбона.Голавное событие вечера -уникальный концерт в стилистике дореволюционной России, где прозвучат произведения Генделя, Чайковского, Верди.

А еще в музее гостей ждет знакомство соспектаклем-погружением в инновационном формате ночного театра «Москва Кабацкая». Зрители не только встретятся с представителями творческой богемы Серебряного века, но и посидят с ними за одним столиком.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

Читайте также: Ночь музеев и День семьи: пять причин выйти из дома в выходные

концерт«Ночь музеев»Сергей Есенин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Все мнения
О проекте