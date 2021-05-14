Музей Есенина пригласил москвичей на встречу с поэтами Серебряного века

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина 15 мая приглашает жителей и гостей столицы принять участие в программе, посвященной акции «Ночь музеев».

В литературно-мемориальном доме посетителей ждет концерт ансамбля «Златая Русь». Для любителей звучания классических инструментов и необыкновенных дуэтов подготовлено «заграничное турне» по иностранной музыке начала XX века в исполнении арфы и тромбона.Голавное событие вечера -уникальный концерт в стилистике дореволюционной России, где прозвучат произведения Генделя, Чайковского, Верди.

А еще в музее гостей ждет знакомство соспектаклем-погружением в инновационном формате ночного театра «Москва Кабацкая». Зрители не только встретятся с представителями творческой богемы Серебряного века, но и посидят с ними за одним столиком.

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.

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