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«Москвариум» покажет ночное свечение кораллов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

«Москвариум» покажет ночное свечение кораллов

Ольга Маркова

Культура

Центр океанографии и морской биологии «Москвариум» 15 мая примет участие в акции «Ночь музеев». Экспозиция павильона будет открыта до полуночи, что позволит гостям увидеть ночное свечение кораллов.

Встречать гостей акции будет робот Аквариус, который расскажет о морских обитателях: коралловых полипах, актиниях, крылатках, рыбах-клоунах, песчаных угрях и самой ядовитой в мире рыбе-камень. Помимо того, что робот обладает энциклопедическими знаниями обо всех обитателях подводного мира, он умеет танцевать, петь, фотографировать и отправлять снимки на электронную почту.

Посещение мероприятий — по билету в «Аквариум», сообщается на сайте «Москвариума».

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