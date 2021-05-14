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Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон
Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Стал известен состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон

Анастасия Прохорова

Спорт

Опубликован состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон-2021/22. Об этом сообщил руководитель Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев.

В пятницу, 14 мая, стало известно, что в основной состав сборной России по фигурному катанию на предстоящий олимпийский сезон вошли среди женщин: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова; среди мужчин: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко.

Также были заявлены пары — Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Ранее стало известно, что фигуристки Евгения Медведева и Алина Загитова, тренирующиеся на катке «Хрустальный» в структуре «Самбо-70», не попали ни в основной, ни в резервный список, сообщает РИА Новости.

— Шесть из восьми девушек в заявке представляют нашу школу. Такое доминирование, конечно, связно с талантом Тутберидзе и всего тренерского штаба, — отметил Лайшев.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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