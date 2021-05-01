Плющенко объявил об уходе из его группы Александры Трусовой

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил об уходе из-под опеки его тренерского штаба Александры Трусовой, которая занималась с ним с лета 2020 года.

Спортсмен уточнил, что фигуристка возвращается в «Самбо-70».

— С замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионатов России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены, — написал Плющенко на своей странице в социальной сети Instagram.

Ранее Александра Трусова сравнила тренировочный процесс у Этери Тутберидзе и Плющенко, назвав последнего более эмоциональным.

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