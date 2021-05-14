Ночные экскурсии пройдут в павильонах и на территории ВДНХ

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны примет участие в акции «Ночь в музее». Работа центров «Слово» и «Космонавтика и авиация», Музея ВДНХ и интерактивного музейного комплекса «Буран» продлена до полуночи.

Гости смогут прогуляться по вечерней ВДНХ в сопровождении экскурсовода. Участники пройдут по Центральной аллее, где расположены 19 объектов культурного наследия федерального значения, услышат интересные факты о павильонах и легендарных фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок».

В Центре славянской письменности на обзорной экскурсии «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней» гости познакомятся с основными вехами из истории письменности на Руси.

В центре «Космонавтика и авиация» посетителей познакомят с историей павильона. Гости увидят 60-метровый купол изнутри, совершат путешествие по «КБ-1. Космическому бульвару» — в мир истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии смогут помечтать в «КБ-3. Космодроме будущего».

Экскурсии по территории ВДНХ и в центре «Слово» бесплатные, по регистрации, сообщается на сайте выставки.

Экскурсии в центре «Космонавтика и авиация» и комплексе «Буран» по билетам.

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