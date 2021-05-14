Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Ночные экскурсии пройдут в павильонах и на территории ВДНХ
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ночные экскурсии пройдут в павильонах и на территории ВДНХ

Ольга Маркова

Культура

Главная выставка страны примет участие в акции «Ночь в музее». Работа центров «Слово» и «Космонавтика и авиация», Музея ВДНХ и интерактивного музейного комплекса «Буран» продлена до полуночи.

Гости смогут прогуляться по вечерней ВДНХ в сопровождении экскурсовода. Участники пройдут по Центральной аллее, где расположены 19 объектов культурного наследия федерального значения, услышат интересные факты о павильонах и легендарных фонтанах «Дружба народов» и «Каменный цветок».

В Центре славянской письменности на обзорной экскурсии «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней» гости познакомятся с основными вехами из истории письменности на Руси.

В центре «Космонавтика и авиация» посетителей познакомят с историей павильона. Гости увидят 60-метровый купол изнутри, совершат путешествие по «КБ-1. Космическому бульвару» — в мир истории отечественной космонавтики, по «КБ-2. Конструкторскому бюро» — от первых ракет до запланированных экспедиций на далекие планеты в будущем, а после экскурсии смогут помечтать в «КБ-3. Космодроме будущего».

Экскурсии по территории ВДНХ и в центре «Слово» бесплатные, по регистрации, сообщается на сайте выставки.

Экскурсии в центре «Космонавтика и авиация» и комплексе «Буран» по билетам.

Читайте также: Ночь музеев и День семьи: пять причин выйти из дома в выходные

экскурсия«Ночь музеев»ВДНХ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Все мнения
О проекте