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Легендарный генерал поделился воспоминаниями о войне
Фото: Пресс-служба ГПМ Радио

Легендарный генерал поделился воспоминаниями о войне

Эвелина Василькова

Общество

Накануне 33–летия завершения миссии СССР в Афганистане непосредственный участник тех событий генерал–полковник Борис Громов рассказал программе «Личные связи» о том, что стояло за решением о вводе войск и как это повлияло на судьбу нашей страны.

— Эта война была скрытая, про нее запрещали писать, про нее мало говорили. Но война была очень тяжелой. Это война, которая, собственно, и положила начало развалу Советского Союза, — рассказал Громов.

Борис Громов – политик и военачальник, Герой Советского Союза и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», – командовал 40–й армией, воевавшей в Афганистане, и лично руководил выводом советских войск в 1988 году.

Как очевидец и непосредственный участник военных действий, рассказал о многих деталях афганской кампании. Как вели себя в то время известные политики и чиновники, кого он считает ответственным за гибель солдат, насколько правдивы известные кинофильмы и книги о том времени, а также как складывалась его личная непростая история.

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