Более 1200 мероприятий пройдет в рамках «Ночи музеев»

Фото: Анна Быкова

Около 1200 мероприятий пройдет в рамках ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». Об этом сообщили в Минкультуры РФ.

— В 2021 году акция «Ночь музеев» будет проведена 15 мая при поддержке Минкультуры России. Музеи, галереи, выставочные пространства и другие учреждения культуры подготовили более 1200 мероприятий как в офлайн, так и онлайн-форматах, — говорится в сообщении.

Главной темой акции в этом году станет «Больше, чем музей», она позволит посетителям увидеть музеи не только как помещения, в которых хранятся культурные ценности, но и как место, где сохраняются технические и научные достижения человечества.

Напомним, в прошлом году всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 16 мая в онлайн-формате. Посетителям показали более 20 трансляций и 300 виртуальных туров по музеям и галереям России, сообщает Интерфакс.

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