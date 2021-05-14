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Путин: Возможно, на Украине будут привлекать к ответственности всех работающих с РФ
Фото: Администрация президента РФ

Путин: Возможно, на Украине будут привлекать к ответственности всех работающих с РФ

Анастасия Прохорова

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин задался вопросом о привлечении к ответственности на Украине тех, кто работает с Россией. Об этом он сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза.

Путин после домашнего ареста лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука задался вопросом, правда ли теперь всех на Украине, кто работает с РФ, будут привлекать к ответственности.

— Я с трудом себе представляю, если объективно подходить к решению вопросов подобного рода: что, всех, кто работает с Россией, будут теперь на Украине привлекать к уголовной ответственности? — цитирует президента РИА Новости.

На совещании российский лидер предложил обсудить ситуацию на Украине. Он подчеркнул, что представителям украинской оппозиции вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере. Он также сообщил, что на Украине идет зачистка политического поля.

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