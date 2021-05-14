Путин заявил, что Украину превращают в «анти-Россию»

Фото: Администрация президента РФ

Украина постепенно превращается в антипод России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 14 мая.

— Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают... в какую-то анти-Россию, — рассказал глава государства.

Киев стал местом, откуда регулярно приходят новости, которые заставляют задуматься о безопасности страны, добавил Путин. Власти Украины зачищают политическое поле от сил, которые выступают за мирное решение кризиса в Донбассе и за хорошие отношения с Россией, приводит слова президента РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что главу политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука отправили под домашний арест после обвинений в госизмене.

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