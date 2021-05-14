Герой России Роман Романенко: Любовь граждан к Родине — это основа благополучия страны

Фото: Андрей Иванов

Депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко принял участие в военно-патриотической игре «Зарница», которая прошла на юге Москвы, и поздравил победителей.

— В нашей стране все больше внимания уделяется патриотическому воспитанию детей и молодежи. И это правильно. Любовь граждан к Родине — это основа благополучия страны во всех сферах. Тем значимее проведение этого мероприятия в дни празднования Великой Победы — символа независимости, отваги и стойкости нашего народа, — сказал Роман Романенко, дав старт соревнованиям.

В игре приняли участие 10 команд школ, спортивных секций и туристических клубов района Чертаново Южное. Ребятам 12–16 лет предстояло пройти лабиринт из 15 тематических станций.

Лучше всех с испытаниями справилась команда юнармейцев «Десантер». Вторыми к финишу пришли воспитанники турклуба «Эдельвейс», а замкнула тройку лидеров команда «Таэквон».

Почетный гость Роман Романенко отметил, что насыщенная программа состязаний не только развивает спортивные навыки ребят и здоровое соперничество, но воспитывает в них командный дух и взаимопомощь.

— Мы тоже в свое время играли в «Зарницу». Она была для нас одним из главных приключений пионерского лета. Но придумана эта игра, конечно, не для развлечения. И очень приятно видеть, как ответственно сегодняшние участники подошли к соревнованиям, показали хорошие знания и спортивную подготовку. Ребята проявили не только физическую силу и ловкость, но и смекалку и способность стратегического мышления. Сегодня нет проигравших! — подытожил Герой России.