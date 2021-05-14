ВАДА на следующей неделе обсудит исполнение кодекса по санкциям в отношении России

Фото: Скриншот видео на Youtube/Sportfaza Перезагрузка

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на следующей неделе обсудят исполнение подписантами его кодекса решения по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщили на сайте организации.

Вопрос мониторинга ВАДА за исполнением решения его кодекса включен в повестку исполкома и совета, которые пройдут в онлайн-формате в четверг и пятницу, 20 и 21 мая. Также организация планирует рассмотреть текущие следственные и судебные дела, в том числе дело, связанное с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

— Как и в случае с предыдущими виртуальными встречами, в то время как исполком примет ряд решений во время своего заседания, решения совета будут приниматься в ходе голосования, которое продлится до двух недель, — говорится в сообщении. Также в организации добавили, что ВАДА после результатов голосования публично сообщит о решениях по мере их подтверждения.

Кроме этого, на заседаниях будут выслушаны отчеты пяти постоянных комитетов WADA, в том числе комитета спортсменов и комитета по соответствию, сообщает РИА Новости.

Читайте также: ВАДА не просило убрать флаг России во время женского ЧМ по шашкам