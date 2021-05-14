Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ВАДА на следующей неделе обсудит исполнение кодекса по санкциям в отношении России
Фото: Скриншот видео на Youtube/Sportfaza Перезагрузка

ВАДА на следующей неделе обсудит исполнение кодекса по санкциям в отношении России

Анастасия Прохорова

Спорт

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на следующей неделе обсудят исполнение подписантами его кодекса решения по санкциям в отношении российского спорта. Об этом сообщили на сайте организации.

Вопрос мониторинга ВАДА за исполнением решения его кодекса включен в повестку исполкома и совета, которые пройдут в онлайн-формате в четверг и пятницу, 20 и 21 мая. Также организация планирует рассмотреть текущие следственные и судебные дела, в том числе дело, связанное с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

— Как и в случае с предыдущими виртуальными встречами, в то время как исполком примет ряд решений во время своего заседания, решения совета будут приниматься в ходе голосования, которое продлится до двух недель, — говорится в сообщении. Также в организации добавили, что ВАДА после результатов голосования публично сообщит о решениях по мере их подтверждения.

Кроме этого, на заседаниях будут выслушаны отчеты пяти постоянных комитетов WADA, в том числе комитета спортсменов и комитета по соответствию, сообщает РИА Новости.

Читайте также: ВАДА не просило убрать флаг России во время женского ЧМ по шашкам

ВАДАрешение WADAРоссия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Все мнения
О проекте