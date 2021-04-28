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ВАДА не просило убрать флаг России во время женского ЧМ по шашкам
Фото: EPA

ВАДА не просило убрать флаг России во время женского ЧМ по шашкам

Иван Юминов

Спорт

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не просило убрать российскую атрибутику прямо во время матча за звание чемпионки мира по шашкам. Об этом заявили в организации в среду, 28 апреля.

— Все стороны, подписавшие всемирный антидопинговый кодекс, включая Всемирную федерацию шашек (FMJD), обязаны соблюдать условия решения CAS от декабря 2020 года о том, что РУСАДА не соответствует всемирному кодексу, что влечет за собой ряд последствий. Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, WADA 22 апреля обратилось в FMJD с просьбой исправить несоответствия как можно скорее, — рассказали в организации.

Видео: Telegram-канал RT на русском

Агентство не просило убирать флаг непосредственно во время матча, добавили в ВАДА. Инцидент произошел во время матча между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и Наталией Садовской из Польши, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что чемпионка России, штангистка Катина отстранена из-за подозрений в принятии допинга.

Читайте также: Российский флаг убрали со стола во время женского ЧМ по шашкам

СпортВАДАРоссия
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