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Народный календарь. Почему полезно говорить по душам с начальником 15 мая
Фото: Pixabay

Народный календарь. Почему полезно говорить по душам с начальником 15 мая

Василий Плиткин

Общество

Суббота 15 мая в народном месяцеслове получила название в честь убиенных князей Бориса и Глеба, также его называли Соловьиным праздником. Считалось, что в этот день нужно обязательно поговорить с руководителем по душам, ведь на Бориса и Глеба можно обращаться к начальству с просьбой, не боясь отказа.

Приметы погоды обещали хороший урожай хлеба, если в этот день вы услышите пение соловьев. Если черемуха зацвела, то на две недели похолодает. Если соловей молчит, то скоро испортится погода.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Почему полезно говорить по душам с начальником 15 мая

15 мая отмечается Международный день семей, его провозгласили резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году. Эта суббота считается неофициальным Международным днем климата.

537 лет назад в Московском Кремле заложен Благовещенский собор, сегодня он является одним из самых древних действующих святынь православия на территории России. 86 лет назад открылась первая линия Московского метрополитена.

В этот день родились поэт Иван Пущин, писатель Михаил Булгаков, актеры Владимир Трошин, Людмила Касаткина, певица Слава.

Именины отмечают Глеб, Давид, Зоя, Борис, Афанасий.

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