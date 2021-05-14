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Сербия отказалась участвовать в «антироссийской истерии»
Фото: mod.gov.rs / Минобороны Сербии

Сербия отказалась участвовать в «антироссийской истерии»

Анастасия Прохорова

Внешняя политика

Сербия не будет участвовать в антироссийской истерии. Об этом в пятницу, 14 мая, заявил глава МВД страны Александр Вулин.

Он также отметил, что Сербия ожидает, что Россия поддержит ее в противодействии изменениям мандата международных миссий KFOR под эгидой НАТО и UNMIK от ООН.

— Сербия, пока ей руководит президент Александр Вучич, не присоединится к антироссийской истерии и не будет вводить санкции в отношении России. Сербия останется военно нейтральным государством, и это фундаментальная позиция нашей политики, — цитирует министра МВД Сербии.

На данный момент Александр Вулин находится в Москве с двухнедельный визитом. В пятницу он провел встречу с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщает РИА Новости.

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Александр ВучичРоссияСербия
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