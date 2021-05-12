Вице-премьер Сербии поблагодарила Россию за помощь в борьбе с COVID-19

Фото: srbija.gov.rs

Россия была другом Сербии во время пандемии коронавируса. Об этом заявила вице-премьер, министр горной промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович в среду, 12 мая.

— Я думаю, что когда тяжело, когда кризис, тогда видны настоящие друзья, — рассказала вице-премьер.

Кроме того, Михайлович выразила России благодарность за предоставленные вакцины, а также за возможность производить препарат «Спутник V» в стране, приводит слова министра ТАСС.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, когда для России откроются новые страны.

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