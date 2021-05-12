«Дело ближайшего будущего»: Голикова рассказала, когда для России откроются новые страны

Фото: Правительство РФ

Россия откроет авиасообщение с новыми странами в ближайшем будущем. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в среду, 12 мая.

— Я думаю, что это дело самого ближайшего будущего, — рассказала вице-премьер.

Есть «достаточно большое количество обращений» со стороны зарубежных стран, которые хотели бы открыть авиасообщение с Россией, добавила Голикова.

Кроме того, в стране сейчас нет случаев заболевания индийским штаммом COVID-19, приводит слова вице-премьера РИА Новости.

Ранее Голикова сообщила, что вводить локдаун из-за коронавируса в России не планируется.

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