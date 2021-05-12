Мишустин заявил, что ограничивать поездки россиян за рубеж не стоит

Фото: Пресс-служба Госдумы

Ограничивать возможность россиян отдыхать за рубежом не стоит. Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин в среду, 12 мая.

— Я хочу сказать, что ограничение свободы передвижения наших граждан — это, наверное, не совсем правильный путь. Ну мало ли по каким причинам человек захочет (уехать — прим. «ВМ»), в том числе и отдохнуть где-то, — приводит слова Мишустина РИА Новости.

Ранее премьер-министр назвал одной из причин роста цен на продукты питания жадность.

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