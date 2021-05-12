Голикова сообщила, что вводить локдаун из-за коронавируса в России не планируется

Фото: Пресс-служба Совфеда

В России не планируется вводить локдаун из-за коронавируса осенью. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 12 мая.

— Какой локдаун, вы о чем? — сказала вице-премьер, отвечая на вопрос, будет ли введен осенью локдаун.

При этом Татьяна Голикова отметила, что ситуация с COVID-19 в некоторых регионах России по-прежнему требует внимания, сообщает РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что 2021 год может стать переломным в ситуации с коронавирусом. По словам главы правительства, победа над вирусом является общей ответственностью и возможна только при совместной работе.

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