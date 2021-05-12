Мурашко рассказал, как будет устроен «санитарный щит» в России

Фото: Пресс-служба Совфеда

«Санитарный щит» в России будет состоять из комплекса мер по диагностике и профилактике инфекционных заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко в среду, 12 мая.

— Это комплекс мероприятий, которые сводятся к диагностике, разработке методов профилактики. Этот щит заключается в том, чтобы система мер не допускала распространения. То есть локализовать, нейтрализовать — вот это основные принципы работы щита, — приводит слова Мурашко Интерфакс.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о начале разработки мощного «санитарного щита», который позволит свести к минимуму проникновение в страну опасных инфекций.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Дело ближайшего будущего»: Голикова рассказала, когда для России откроются новые страны