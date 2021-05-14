Аналитики рассказали, как длинные майские праздники повлияли на «мясной» чек москвичей

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Потребительский спрос на мясо с 30 апреля по 9 мая в столице значительно вырос, в сравнении с этим же периодом 2020 года. Прирост составил 40 процентов. Такие данные привел оператор фискальных данных ООО «Такском». Эксперты проанализировали 28 млрд кассовых чеков (документ есть в распоряжении «ВМ»).

Так, средняя цена на все виды мяса в Москве на майские праздники в 2021 году составила 276 рублей за килограмм, что на 15% больше показателя прошлого года. А вот средний чек — 310 рублей, он выше на 16 процентов в сравнении с 2020 годом. Как отметили аналитики, обычно за один поход в магазин москвичи покупают от одного до двух кг мяса.

— В этом году значительная часть россиян получила длительные майские каникулы. Это, на наш взгляд, сказалось на росте продаж мяса в период с 1 по 9 мая — на 40 процентов. Повышенный спрос на курицу в период майских праздников – это тренд, который наблюдается нами уже несколько лет. Данный вид мяса — недорогой по сравнению с другими и прост в приготовлении, — добавил руководитель департамента развития бизнеса ОФД «Такском» Артем Меликджанян.

Так, средняя цена на популярную курицу в 2021 году составила 198 рублей за килограмм, что на 33 процента выше уровня 2020 года. В сравнении с прошлогодними праздниками ее продажи выросли на 77 процентов, средний чек – на 28 процентов, составив 264 рубля. Причем чаще всего курицу берут от одного до трех кг за одну покупку.

На свинину и говядину средняя цена в майские праздники текущего года оказалась практически одинаковой: 334 и 347 рублей за килограмм, что на 12 процентов и 16 процентов выше прошлогодних цен. Продажи свинины показали более активную динамику, увеличившись на 32 процента по отношению к аналогичному периоду 2020 года, а спрос на говядину вырос на 22 процентов. Средний чек на свинину составил 380 рублей (+11 процентов), на говядину — 362 рубля (+13).

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