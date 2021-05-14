Врач объяснила, что происходит с малышом и мамой на 14-й неделе беременности

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Кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог Мария Прохорова рассказала, что происходит с женщиной и ее малышом на 14-й неделе беременности.

Это время, когда все неприятные моменты и волнения первого триместра остались позади. Эмбрион надежно закрепился в матке, поэтому риски преждевременного прерывания беременности уже невысоки. Будущую маму меньше беспокоит утренняя тошнота, также стихла гормональная буря. Наступил период умиротворенного состояния, в котором женщине предстоит пребывать приблизительно до окончания второго триместра.

В это время слегка округлившийся животик еще не так сильно заметен окружающим. Его легко можно скрыть одеждой более свободного кроя. Несмотря на то что движения малыша очень активны, мама еще их не чувствует. Первый скрининг прошел на 13–14 неделе, поэтому мама уже имела возможность познакомиться с крохой. Она уже знает, как он выглядит, и хранит его первое фото с аппарата УЗИ.

Сам малыш с момента зачатия значительно подрос. Он уже размером с яблоко. На данном сроке его вес составляет около 20–25 граммов, а длина — примерно 11 сантиметров. Как объяснила эксперт, эти параметры индивидуальны, а размер измеряется от темечка до копчика, а не от макушки до пяточек, отмечает ФАН.

У плода уже сформировано большинство органов. Впереди еще большой процесс их совершенствования. На 14-й неделе у малыша формируются будущие черты лица, у него уже видны ушки, а глаза стали располагаться ближе друг к другу. Также сформировались глазные яблоки и зрительные нервы, начинают расти реснички и брови. Он приобретает мышечную массу, развивается костно-мышечный аппарат. В это время важно, чтобы будущая мама правильно питалась и обеспечила малыша и себя кальцием.

Ручки малыша все еще длиннее ножек. На них начинают появляться суставы. Плод много двигается, но эти движения слабые. Помимо этого, кроха начинает делать первые мимические движения. Например, он может хмурить бровки, улыбаться, а на ультразвуке можно увидеть, как он сосет палец. Пока все эти движения носят рефлекторный характер. Кожа у него еще остается тонкой и прозрачной.

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