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В НАТО заявили, что на данный момент нормализация отношений альянса с РФ невозможна
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization

В НАТО заявили, что на данный момент нормализация отношений альянса с РФ невозможна

Анастасия Прохорова

Внешняя политика

Нормальные отношения России и НАТО в настоящее время невозможны. Об этом сообщил докладчик Парламентской ассамблеи НАТО Брендан Бойл.

— Возвращение к нормальным отношениям с Россией в настоящее время невозможно. Особенно важно не поддаваться на соблазн пожертвовать интересами национальной безопасности союзников и партнеров с единственной целью — возобновить диалог с Россией, — цитирует Бойла РИА Новости.

Также в проекте доклада добавили, что в сложившейся ситуации на данный момент «альянс должен сделать все возможное, чтобы проявить стратегическую выдержку в отношении России».

Такой статус не исключает взаимодействия с Россией по таким вопросам, как контроль над вооружениями, борьба с терроризмом, борьба с пандемией, климатические изменения. Однако, как считает автор доклада, это маловероятно, что Россия изменит свой внешнеполитический курс.

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