Названа связь между группой крови и различными заболеваниями

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Исследователи доказали, что группа крови человека может повлиять на предрасположенность к тем или иным болезням. Об этом ученые рассказали в своих исследованиях.

Представители научного сообщества из разных стран выяснили, что существует связь между рядом заболеваний и группами крови человека.

Так, люди с IV группой крови больше всего склонны к болезням сердца. Датские ученые выявили, что обладатели II, III и IV групп наиболее склонны к тромбозам глубоких вен, что, в свою очередь, увеличивает риск развития сердечных приступов и инсульта. Развитие рака желудка наиболее возможно у людей со II группой. Обладатели I группы предрасположены к заражению бактерией Helicobacter pylori, которая вызывает язву и гастрит желудка, сообщает Пятый канал.

Специалисты отметили, что люди с IV группой крови имеют самый высокий риск возникновения деменции и потери памяти.

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