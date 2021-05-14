Врач рассказала, когда кровь из носа служит сигналом о проблемах со здоровьем

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Кровь из носа может идти не только из-за механического повреждения его полости, но и по более серьезным причинам. Об этом заявила врач-отоларинголог Анна Колесникова.

— К местным (кровотечениям — прим. «ВМ») относятся любые воспалительные явления полости носа: синуситы, аллергические риниты. Кроме этого, дистрофические изменения полости носа: это атрофический ринит, выраженное искривление перегородки носа, травмы, — рассказала доктор.

Также это может быть и кровоточащим полипом перегородки носа и весьма серьезной опухолью — ангиофибромой основания черепа. Кроме того, нередко у взрослых людей кровь из носа идет из-за сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертоническая болезнь или пороки развития сердца, добавила отоларинголог.

— Еще есть такое понятие, как сигнальное кровотечение. Чаще всего они являются признаком нарушения целостности достаточно крупного артериального сосуда в полости носа, костях черепа, основании черепа, при тяжелой травме, при сосудистой аневризме или распадающейся злокачественной опухоли, — объяснила врач.

В таких ситуациях лучше обратиться к врачу, так как может потребоваться проведение операции, приводит слова Колесниковой Пятый канал.

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