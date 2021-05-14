Иммунолог рассказал, поможет ли смена постельного белья при аллергии

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Врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, поможет ли смена наволочек при сезонной аллергии на пыльцу. Видео с комментарием специалиста опубликовала на своей странице в Instagram телеведущая Елена Малышева.

— Если у вас сезонная аллергия поллиноз (аллергия на пыльцу — прим. «ВМ»), то перед тем как вы идете спать, примите душ, потому что аллергены будут на ваших волосах и останутся на наволочке. Смена наволочек у людей с поллинозом действительно снижает проявления аллергии. Обычно мы меняем наволочки раз в неделю. Если человек с поллинозом, меняем наволочки два раза в неделю, — объяснил Продеус в эфире передачи «Жить здорово», отрывок из которой опубликован на странице Елены Малышевой.

Иммунолог отметил, что гипоаллергенные наволочки могут помочь при поллинозе. Их плотность не позволяет аллергенам попадать на кожу человека, смягчая тем самым симптомы аллергии.

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