Врачи назвали признаки, по которым можно отличить аллергию от простуды

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Не все люди испытывают радость, когда вокруг зацветают деревья, кустарники и травы. Весенняя пора добавляет хлопот родителям детей, страдающих поллинозом. Часто бывает, что малыш мучается от насморка, трет глаза, а мама и не подозревает, что у него аллергия, пытаясь понять, где же он мог простыть.

Как отличить вирус от аллергии

По словам врача аллерголога-иммунолога, педиатра Анны Сурженко, как правило, поллиноз проявляется у детей в возрасте от четырех до шести лет. Обычно он не сопровождается повышением температуры, хотя редко бывает, что она поднимается до 37,5 градуса.

Аллергию также можно отличить по самым распространенным признакам — зуд носа и глаз, чихание и насморк. У детей могут появляться проблемы с кожей — так называемая пищевая аллергия. Помимо этого, важно знать, подвержены ли родители или близкие родственники малышей атопическому дерматиту, поллинозу, аллергии на шерсть животных или астме.

Главный аллерген

Как объяснила врач аллерголог-иммунолог, педиатр Юлия Бунина, основной аллерген весной — береза. Особенно это чувствуется в Москве.

— Люди, чувствительные к пыльце, реагируют на белки, содержащиеся в пыльце березы, — пояснила Бунина.

По ее словам, схожие белки также есть в пыльце других растений — ольхи, орешника, дуба, вяза, бука, — а еще в некоторых овощах, ягодах и фруктах (яблоках, грушах, вишне, персиках, абрикосах, нектаринах, моркови и других).

При этом медики называют аллергическим синдромом зуд во рту, неприятные ощущения, крапивницу и отек кожи, отмечает «Москва 24».

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