Диетолог Русакова назвала безопасное количество нездоровой еды в рационе

Фото: pexels.com / ready made

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, какое количество нездоровой пищи можно съедать без вреда для здоровья. По словам эксперта, умеренное потребление таких продуктов не приведет к негативному влиянию на организм здорового человека. А вот у людей с хроническими заболеваниями нездоровая пища может вызвать обострение.

Русакова заявила, что безопасной дозы нездоровой еды и фастфуда не существует. Она индивидуальна для каждого человека. При умеренном потреблении не самой полезной с точки зрения диетологии пищи негативных последствий не возникнет. Если человек имеет хронические заболевания, то даже небольшое количество нездоровой еды может ухудшить состояние его здоровья.

— Здоровому человеку можно, как говорится, все. Если человек болен или имеет какие-то отклонения по здоровью, то даже маленькое количество нездоровой еды может пагубно влиять на его здоровье, на его желудочно-кишечный тракт, если он имеет какие-то хронические заболевания. Это может привести к резкому обострению. Поэтому нормы нездоровой еды нет, — пояснила Русакова телеканалу «Звезда».

Диетолог призвала не злоупотреблять фастфудом и не есть его каждый день. Она посоветовала дозировать количество съедаемых мюсли, поскольку в них зачастую содержится много сахара. Русакова отметила, что молочные продукты с фруктовыми наполнителями тоже нельзя назвать диетическими. Содержащийся в них сахар замедляет всасывание кальция, поэтому пользы от такой продукции нет.

Читайте также: Диетолог рассказала, как уберечься от образования раковой опухоли