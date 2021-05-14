Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Диетолог Русакова назвала безопасное количество нездоровой еды в рационе
Фото: pexels.com / ready made

Диетолог Русакова назвала безопасное количество нездоровой еды в рационе

Евгения Владимирова

Здоровье

Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, какое количество нездоровой пищи можно съедать без вреда для здоровья. По словам эксперта, умеренное потребление таких продуктов не приведет к негативному влиянию на организм здорового человека. А вот у людей с хроническими заболеваниями нездоровая пища может вызвать обострение.

Русакова заявила, что безопасной дозы нездоровой еды и фастфуда не существует. Она индивидуальна для каждого человека. При умеренном потреблении не самой полезной с точки зрения диетологии пищи негативных последствий не возникнет. Если человек имеет хронические заболевания, то даже небольшое количество нездоровой еды может ухудшить состояние его здоровья.

— Здоровому человеку можно, как говорится, все. Если человек болен или имеет какие-то отклонения по здоровью, то даже маленькое количество нездоровой еды может пагубно влиять на его здоровье, на его желудочно-кишечный тракт, если он имеет какие-то хронические заболевания. Это может привести к резкому обострению. Поэтому нормы нездоровой еды нет, — пояснила Русакова телеканалу «Звезда».

Диетолог призвала не злоупотреблять фастфудом и не есть его каждый день. Она посоветовала дозировать количество съедаемых мюсли, поскольку в них зачастую содержится много сахара. Русакова отметила, что молочные продукты с фруктовыми наполнителями тоже нельзя назвать диетическими. Содержащийся в них сахар замедляет всасывание кальция, поэтому пользы от такой продукции нет.

Читайте также: Диетолог рассказала, как уберечься от образования раковой опухоли

фастфуддиетадиетолог
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Интерактивный аудиоспектакль: вы такого еще не слышали

Александр Хохлов
Александр Хохлов

А европейцев мы отправим осваивать Сибирь...

Все мнения
О проекте