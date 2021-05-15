Врачи перечислили основные факторы возникновения мигрени

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Из-за сильных головных болей, которые часто возникают на ровном месте, человек не может сконцентрироваться на общении или работе. Врачи рассказали, какие факторы чаще всего вызывают мигрень.

По словам невролога Николая Базия, вызвать приступ головных болей с непереносимостью света или звуков может духота. Также причиной мигрени могут стать такие продукты, как шоколад, вино или сыр. При первых признаках приступа, когда в глазах появляются вспышки, нужно сразу же принять анальгетик.

Невролог-нейрофизиолог Елена Анисимова посоветовала завести дневник мигреней и выявить триггеры, которые их провоцируют: недосып, пересып, голодание, стресс, менструация, алкоголь, цветные напитки и другие пищевые факторы, сообщает издание URA.RU.

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