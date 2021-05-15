Врач рассказал, какие травмы можно получить из-за смартфона

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Смартфон может стать причиной травм и серьезных переломов, если использовать его в неподходящее время и в неподходящем месте. Об этом рассказал травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Константин Терновой.

Врач посоветовал отказаться от телефона во время ходьбы по лестницам, потому что ступеньки являются частой причиной появления травм. Если при этом смотреть в экран телефона, то риск получить серьезное повреждение значительно увеличивается.

— Мы смотрим в телефон, когда ходим по ступенькам, ставим стопу не полностью, а на половину или на край, и нога может сорваться, при этом мы не держимся за перила и можем скатиться вниз, — приводит слова Тернового радио Sputnik.

Врач объяснил, что падение с лестницы приводит к повреждению позвоночника, черепно-мозговым травмам, травмам рук и ног. В связи с этим Терновой посоветовал быть внимательными на лестнице и по возможности избегать спуска вниз по ступеням, потому что это вредно для коленного сустава.

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