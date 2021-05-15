Лободу обвинили в вульгарности из-за фото в откровенном боди

Фото: instagram/lobodaofficial

Певица Светлана Лобода поучаствовала в фотосессии для одного из бьюти-журналов. Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

Артистка предстала на каблуках и в стильном черном боди. Поверх Лобода накинула желтый плащ. Образ певицы дополнили пышные афро-кудри.

— В туфлях без каблука я не могу сосредоточиться. А ты? — написала Лобода в комментариях к посту.

Мнения поклонников об этой фотосессии разделились. Одни считают, что наряд подчеркивает длинные ноги певицы, а другие обвинили Лободу в пошлости и вульгарности.

«Скорее вульгарно, чем женственно», «Каблуки-это атавизм! Как наручные часы, корсет и чапельник», «Пошлятина», — написали подписчики в комментариях к посту.

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