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Экипаж МКС выполнит три выхода в открытый космос в июне
Фото: NASA / public domain

Экипаж МКС выполнит три выхода в открытый космос в июне

Кирилл Николаев

Технологии

Два выхода астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) по американской программе запланированы в июне. Об этом в субботу, 15 мая, рассказал представитель НАСА.

Россияне Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в открытый космос с борта МКС 2 июня. Космонавтам предстоит подготовить модуль «Пирс» к расстыковке от станции перед приходом нового модуля «Наука».

Два выхода в открытый космос ожидаются 16 и 20 июня, их совершат француз Тома Песке и американец Шейн Кимброу. Астронавты должны будут установить снаружи американского сегмента МКС две новые панели солнечных батарей IROSA.

В настоящее время на МКС находятся россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке, сообщает РИА Новости.

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