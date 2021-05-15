Астролог назвала самых доступных женщин по знаку зодиака

кадр из фильма «Красотка»

Астролог Анна Зорина составила список знаков зодиака, представительницы которых быстрее других готовы вступать в отношения. О самых доступных женщинах специалист рассказала на своей странице в Instagram.

Первое место по доступности занимают Стрельцы. Добиться внимания женщины этого знака совсем несложно. Представительницы этого знака не будут отказывать себе в желании сблизиться с мужчиной, даже если моральные ценности будут этому препятствовать. А вот вступить с ней в серьезные отношения практически не представляется возможным.

На втором месте расположились Овны. Женщины этого знака не считают, что им нужно оказывать излишне романтические знаки внимания. Эти женщины не отличаются неприступностью и готовы самостоятельно окружить партнера лаской и заботой.

Третье место в рейтинге досталось Девам. Этот знак не требует от мужчин сильных стараний ради того, чтобы добиться их внимания. По мнению астролога, чтобы стать партнером женщины-Девы, нужно всего лишь быть идеальным до мозга костей. В ином случае рассчитывать на длительные отношения не стоит.

Четвертое место в топе — у Скорпионов.

Если сначала мужчинам может показаться, что дамы этого знака неприступны как крепость, то позже выясняется, что это не совсем так. Представительницы этого знака просто избегают серьезных отношений, а к мимолетным романам, наоборот, относятся положительно.

Пятое место рейтинга досталось Ракам.

Женщины-Раки воспринимают серьезные отношения как слишком ответственный шаг, именно поэтому они в свое удовольствие принимают практически любые ухаживания — цветы, кино и подарки. А если рожденная под этим знаком женщина игнорирует мужчину, значит, она просто не успела забыть прошлые отношения.

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