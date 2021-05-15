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Астролог назвала самых доступных женщин по знаку зодиака
кадр из фильма «Красотка»

Астролог назвала самых доступных женщин по знаку зодиака

Полина Долганова

Общество

Астролог Анна Зорина составила список знаков зодиака, представительницы которых быстрее других готовы вступать в отношения. О самых доступных женщинах специалист рассказала на своей странице в Instagram.

Первое место по доступности занимают Стрельцы. Добиться внимания женщины этого знака совсем несложно. Представительницы этого знака не будут отказывать себе в желании сблизиться с мужчиной, даже если моральные ценности будут этому препятствовать. А вот вступить с ней в серьезные отношения практически не представляется возможным.

На втором месте расположились Овны. Женщины этого знака не считают, что им нужно оказывать излишне романтические знаки внимания. Эти женщины не отличаются неприступностью и готовы самостоятельно окружить партнера лаской и заботой.

Третье место в рейтинге досталось Девам. Этот знак не требует от мужчин сильных стараний ради того, чтобы добиться их внимания. По мнению астролога, чтобы стать партнером женщины-Девы, нужно всего лишь быть идеальным до мозга костей. В ином случае рассчитывать на длительные отношения не стоит.

Четвертое место в топе — у Скорпионов.

Если сначала мужчинам может показаться, что дамы этого знака неприступны как крепость, то позже выясняется, что это не совсем так. Представительницы этого знака просто избегают серьезных отношений, а к мимолетным романам, наоборот, относятся положительно.

Пятое место рейтинга досталось Ракам.

Женщины-Раки воспринимают серьезные отношения как слишком ответственный шаг, именно поэтому они в свое удовольствие принимают практически любые ухаживания — цветы, кино и подарки. А если рожденная под этим знаком женщина игнорирует мужчину, значит, она просто не успела забыть прошлые отношения.

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