Названы пять примет, которые служат знаком о скором обогащении

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Приближение денег можно почувствовать, ведь у них есть своя энергетика, уверены эзотерики. Есть пять примет, которые могут указывать на скорое прибавление финансов.

Во-первых, об этом может говорить недостаток денег в конкретный момент. Ведь все циклично — за падениями идут взлеты. Во-вторых, есть мнение, что если вернуть потерянные вещи владельцам, то вселенная может наградить таких добрых людей сполна.

В-третьих, как бы это ни было парадоксально, но иногда стоит лишиться небольшой суммы, чтобы вдруг получить даже больше. В-четвертых, стоит почаще обращать внимание, нет ли зуда в левой руке. Существует мнение, что через нее проходят денежные каналы.

Наконец, в случае если вокруг вдруг появились разговоры, знаки и брошюры о деньгах, то стоит открывать кошелек пошире, сообщает «Нижнекамская правда».

Ранее астролог рассказала, как переход Юпитера в Рыбы повлияет на людей.

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