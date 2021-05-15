Изувеченная экс-супругом Маргарита Грачева рассказала об отношениях с бывшей свекровью

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Маргарита Грачева, бывший супруг которой отрубил ей кисть одной руки, заявила, что выступает против встречи бабушки с внуками.

— Я против встреч бабушки с внуками. Потому что она признает позицию своего сына и говорит, что он не виноват. Так она будет говорить и внукам, — сказала девушка.

Поделиться личными переживания Маргариту заставила история Илоны Мурадовой — героини шоу «Близкие люди». Девушка получила 50 ножевых ранений от супруга Сократа. По ее словам, у нее было перебито одно легкое, а также пострадали желудок, рука. После операции пострадавшей удалось восстановить все поврежденные органы, кроме пальца, сообщает StarHit.

Напомним, в 2017 году Маргарита Грачева пережила трагедию: экс-супруг отвез ее в лес, где нанес несколько ударов топором и отрубил ей кисти рук. Врачам удалось восстановить одну руку, вместо второй женщина носит протез. Мужа Грачевой приговорили к 14 годам колонии строгого режима и выплате компенсации в размере двух миллионов рублей.

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