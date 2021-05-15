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Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с днем рождения
Александр Коньков / Фотохроника ТАСС

Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с днем рождения

Полина Долганова

Культура

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с юбилеем. В субботу, 15 мая, ей исполняется 65 лет.

— Выдающаяся балерина и педагог, вы вносите яркий вклад в развитие отечественного искусства, приумножение славных традиций русского балета. Виртуозная техника, неподражаемый артистизм и огромное обаяние снискали вам искреннюю любовь миллионов зрителей в нашей стране и за рубежом, — говорится в поздравительной телеграмме на официальном сайте мэра Москвы.

Глава города также отметил, что Павлова вдохновила многих юных девушек, которые мечтали о большой сцене, заняться балетом.

СПРАВКА «ВМ»

Надежда Павлова родилась в Чебоксарах в 1956 году. В возрасте 15 лет она стала лауреатом I премии Всесоюзного конкурса балетмейстеров и артистов балета, а год спустя, в 1973-м, завоевала Гран-при II Международного конкурса артистов балета в Москве.

С 2013 года артистка работает балетмейстером-репетитором балетной труппы Большого театра.

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