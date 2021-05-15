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«Гроза, град и сильный ветер»: москвичей предупредили об ухудшении погоды 15 мая
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

«Гроза, град и сильный ветер»: москвичей предупредили об ухудшении погоды 15 мая

Полина Долганова

Город

Москвичей предупредили о плохой погоде в столице. В субботу, 15 мая, в Москве ожидаются дождь, гроза, град и шквалистое усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду, сообщает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

— С 12:00 до 24:00 в столице ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.

Горожанам порекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать под ними свои автомобили.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы.

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