Москвичам назвали оптимальное время выезда за город в пятницу

Фото: АГН Москва

Движение из Москвы в Подмосковье может быть затруднено в пятницу, 14 мая. Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города столицы.

Из-за теплой погоды многие горожане отправятся на дачи и пикники. Кроме того, на некоторых улицах в центре города продолжаются работы по благоустройству. Чтобы не тратить лишнее время, водителям рекомендуют дождаться вечера пятницы или утра субботы. Еще лучше — воспользоваться общественным транспортом.

Уточняется, что плотное движение ожидается на Щелковском, Ярославском, Каширском, Варшавском и Ленинградском шоссе, Волгоградском и Рязанском проспектах, Профсоюзной и Липецкой улицах, шоссе Энтузиастов, Садовом кольце и Третьем транспортном кольце.

Ранее москвичей предупредили об изменении ряда автобусных маршрутов.

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