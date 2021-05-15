«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы

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«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России в субботу, 14 мая.

По данным синоптиков, предупреждение о грозе местами действует до 09:00 воскресенья, 16 мая.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей России о предстоящей жаре и заморозках. Также синоптики рассказали,придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

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