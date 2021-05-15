Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы
Фото: Pixabay

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за грозы

Кирилл Николаев

Город

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Московской области из-за грозы. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России в субботу, 14 мая.

По данным синоптиков, предупреждение о грозе местами действует до 09:00 воскресенья, 16 мая.

Ранее Гидрометцентр предупредил жителей России о предстоящей жаре и заморозках. Также синоптики рассказали,придет ли в Москву «красная жара» и какая погода будет в столице летом.

Читайте также: Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

погода в Москве«Желтый» уровень опасностигроза
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Невозможно запретить метеориты

Все мнения
О проекте